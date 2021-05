Stiri pe aceeasi tema

- Turul Romaniei, cel mai important eveniment ciclist international din tara in acest an, se va desfasura, in perioada 31 august - 5 septembrie, pe un traseu de peste 800 km, se arata intr-un comunicat. Potrivit organizatorilor, Federatia Romana de Ciclism, alaturi de Ministerul Tineretului si Sportului…

- Ministerul Tineretului si Sportului a decis ''reluarea finantarii calendarului sportiv national si international'' la Federatia Romana de Ciclism, ca urmare a indeplinirii masurii dispuse de minister cu privire la plata taxelor si impozitelor aferente primelor trei luni ale acestui…

- Structura Locala de Organizare a competitiei la Bucuresti si Federatia Romana de Fotbal au pregatit un plan de acces al spectatorilor intr o proportie de 25 din capacitatea Arenei Nationale.Ministerul Tinererului si Sportului a anuntat, astazi, prin intermediul unui comunicat, ca meciurile organizate…

- Ministerul Tineretului si Sportului a preluat, marti, oficial, Stadionul Arcul de Triumf de la Compania Nationala de Investitii, care a realizat lucrarile de constructie si amenajare a obiectivului in vederea gazduirii la Bucuresti a patru meciuri din cadrul Campionatului European de fotbal. Evenimentul…

- Ministerul Tineretului si Sportului (MTS) sustine, intr-un comunicat de presa, ca nu exista prevederi legale pentru revenirea in folosinta gratuita catre Federatia Romana de Rugby a Stadionului Arcul de Triumf recent construit de Compania Nationala de Investitii in vederea organizarii la Bucuresti…