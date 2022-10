Turul Italiei 2023 se va încheia la Roma Turul ciclist al Italiei va reveni anul viitor la Roma, pentru ultima etapa, pe 28 mai 2023, la cinci ani dupa ultima trecere prin capitala, au anuntat, luni, organizatorii, citati de AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

