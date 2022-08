Stiri pe aceeasi tema

- Doua accidente rutiere soldate cu doua victime s-au produs marti, 9 august, intr-un interval de timp de aproximativ ora. Primul, soldat cu ranirea unui pieton ce traversa pe trecerea de pietoni un bulevard din Piatra Neamt, a avut loc in jurul orei 10. “Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției…

- Un tanar in varsta de 22 de ani, care conducea un autoturism pe un drum judetean din Ruseni, a provocat un accident rutier soldat cu doua victime. Din primele informatii, tanarul a lovit un caine, a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un stalp de beton, apoi s-a rasturnat. „Astazi, 12 iulie,…

- Olimpiada naționala de argumentare, dezbatere și gandire critica „Tinerii dezbat” se va desfasura la Piatra Neamt, in perioada 11-17 iulie. “Olimpiada naționala de argumentare, dezbatere și gandire critica „Tinerii dezbat” iși deschide din nou arena, iar ținutul Neamțului este binecuvantat sa primeasca,…

- ■ spectacolul va avea loc de la ora 21.00, pe platoul de la Turnul lui Stefan cel Mare ■ el va fi fi sustinut de compozitorul si orchestratorul Mihai Toma ■ In cadrul Vacantelor Muzicale la Piatra Neamt, organizatorul, Centrul pentru Cultura si Arte Carmen Saeculare, aduce, in seara de 8 iulie 2022,…

- ■ la fel ca zilele trecute, astazi, un prim spectacol are loc in sala Consiliului Judetean, iar cel de-al doilea in Piata de la Turnul lui Stefan cel Mare Programul zilei de azi, 6 iulie 2022, a manifestarii Vacante Muzicale la Piatra Neamt, incepe la ora 18:00 in sala Calistrat Hogas a Consiliului…

- ■ manifestarea are loc duminica, 26 iunie ■ „Va invitam sa admirati cele 23 de camasi cusute dupa piese din mari muzee ale lumii sau din colectii private, inspirate din vechi izvoade“, spun organizatorii ■ Reper important in calendarul popular, Sinzienele au o dubla semnificatie: sarbatoarea Nasterii…

- ■ sportivul de la CS Ceahlaul a cucerit laurii la Campionatele Europene de Lupte Under-17, competitie care s-a desfasurat la Bucuresti ■ in finala, a trecut de un polonez mai mare ca virsta si greutate ■ Gabriel Stan, un adolescent din Piatra Neamt, este cel mai nou campion european al Romaniei. Titlul…

- Consilierii de la PMP si-au exprimat o serie de nemultumiri, trei la numar, dupa sedinta de CL Piatra Neamt, de miercuri, 15 iunie. Au acuzat ca se joaca “alba-neagra” cu parcarile de resedinta, ca s-au creat, nejustificat spun ei, noi locuri de munca la primarie si i-a mai deranjat ca doi consilieri…