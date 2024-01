Stiri pe aceeasi tema

- ”Accesul pe trepte ramane deschis si gratuit”, anunta pe site societatea care exploateaza Turnul Eiffel (SETE). Ea le cere turistilor care detin o rezervare electronica sa-si consulte mesageria, pentru a obtine mai multe informatii. Salariatii Turnului Eiffel au decis sa faca aceasta greva de o zi,…

- Un cetațean german a murit și alte doua persoane au fost ranite dupa ce un barbat a atacat turiști in centrul Parisului, in apropiere de Turnul Eiffel, a declarat sambata (2 decembrie) ministrul de interne Gerald Darmanin, adaugand ca poliția l-a arestat rapid pe barbatul de 26 de ani, cetațean francez,…

