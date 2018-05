Zimbrii sunt permanent monitorizați, unele exemplare mature din turmele aflate in libertate avand montate dispozitive de urmarire prin GPS.

Parcul Natural Vanatori Neamț este singurul loc din Europa in care exista zimbri in libertate, semilibertate și in captivitate, parcul fiind introdus in prestigiosul "Top 100 de destinații sustenabile", clasament internațional realizat de experți internaționali in turism sustenabil.

credit video: Razvan Deju

La peste doua secole de la dispariția sa, zimbrul a fost reintrodus in Romania in anul 1958. In urma cu șase ani au eliberate…