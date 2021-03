Stiri pe aceeasi tema

- Turkmenistanul, una dintre cele mai autoritare tari de pe planeta, organizeaza duminica primele alegeri senatoriale din istoria sa, fara nicio speranta de pluralitate reala in timp ce puterea este concentrata in mainile presedintelui, relateaza France Presse. "Votul pentru alegeri (...)…

- Comisiile parlamentare de buget-finante au dat, sambata, raport favorabil la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2021. Nu a fost acceptat niciun amendament, astfel ca proiectul nu a fost modificat fata de varianta trimisa de Guvern. Plenul reunit al Parlamentului urmeaza sa dezbata actul normativ…

- Cateva sute de manifestanti si-au instalat tabara in noaptea de joi spre vineri in fata Parlamentului armean pentru a cere demisia prim-ministrului Nikol Pasinian, criticat pentru infrangerea in razboiul din toamna anului 2020 in Nagorno-Karabah, relateaza vineri France Presse, potrivit AGERPRES.…

- Plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților a votat miercuri eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari. Rezultatele votului: 357 de voturi pentru, zero impotriva, zero abțineri. 30 de membrii ai Parlamentului prezenți nu au votat. Au fost dezbateri aprinse pe timpul ședinței, marcate…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca va cere excluderea din partid a oricarui liberal care va vota moțiunea simpla depusa de PSD impotriva ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu. Votul asupra moțiunii inițiata de PSD urmeaza sa fie dat in ședința de miercuri a Parlamentului. Luni a…

- Premierul desemnat, Natalia Gavrilita, spune ca echipa guvernamentala pe care o va propune saptamana viitoare in Parlament are sanse putine sa treaca testul Legislativului, intrucat este un Guvern care va lovi in coruptie si in schemele de delapidare a banilor publici, transmite IPN.

- Dupa nici trei saptamani de la investire, numai 25% dintre romanii chestionați de IRES cred ca actualul guvern va performa mai bine decat guvernul Orban și 58% cred ca Guvernul Cițu nu va rezista patru ani. Sondajul de opinie a fost efectuat in perioada 7-8 ianuarie, pe un eșantion de 1.030 de persoane,…

- Consiliul Național al Elevilor a solicitat, luni, Ministerului Educației ca decizia de redeschidere a școlilor sa fie luata in functie de rata incidentei la nivel local, astfel ca, in zonele in care aceasta este mica, unitațile de invațamant sa poata primi elevii din nou la cursuri de la 11 ianuarie.Totodata,…