Turiștii sunt așteptați la Rânca în weekend cu zăpadă de peste un metru Mii de turiști sunt așteptați in acest weekend la Ranca pentru a profita zapada aflata din belșug pe partii. Stratul de zapada a depașit pe alocuri in decor și peste un metru. Așadar sunt condiții foarte bune pentru practicarea sporturilor de iarna. Vor fi disponibile trei partii de schi și una de sanie. Va fi deschisa inclusiv partia de la telescaun care masoara aproape un kilometru. Inclusiv instalația de transport pe cablu va funcționa, in special daca vor fi turiști care vor dori sa schieze pe partia de langa Varful Papușa sau sa faca plimbari și sa admire stațiunea de la inalțime mai mare.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

