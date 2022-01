Turiştii din Mamaia pot cumpăra alimente și din magazinele de pe faleză In Mamaia se vand din nou produse alimentare in magazinele de pe faleza. Judecatorii au anulat hotararea primariei, care i-a favorizat pe patronii de restaurante si terase, iar de acum turistii pot cumpara alimente si de la magazinele de langa plaja. Magistrații au anulat HG care interzicea comercializarea unor alimente in stațiune. Judecatorii Curții de […] The post Turistii din Mamaia pot cumpara alimente și din magazinele de pe faleza appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

