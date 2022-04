Turiștii care merg în Italia au scăpat de permisul sanitar. Unde mai este obligatorie masca de protecție Italia a relaxat din nou restricțiile sanitare, dupa prima etapa inceputa pe 1 aprilie, cand a ieșit din starea de urgența. Turiștii care ajung in Peninsula nu mai au nevoie de certificatul sanitar și vor purta masca de protecție doar in mijloacele de transport in comun și in unele spații inchise. Incepand de la 1 […] The post Turiștii care merg in Italia au scapat de permisul sanitar. Unde mai este obligatorie masca de protecție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera au depistat, miercuri, patru cetațeni ucraineni care au intrat ilegal in țara, in timpul unui zbor de patrulare cu elicopterul. Ucrainenii au fost observați in zona localitatii de frontiera Dersca, in timp ce incercau sa treaca ilegal frontiera de stat din Ucraina in Romania.…

- Franta este pregatita sa ofere ”o protectie consulara” jurnalistei ruse Marina Ovsiannikova, care a protestat in direct fata de razboiul din Ucraina, fie la ambasada, fie prin acordarea azilului, a anuntat, marti, presedintele francez Emmanuel Macron, relateaza AFP. Macron cere Moscovei o ”claritate…

- Autoritatea londoneza pentru transport, TfL, a anunțat ca purtarea maștii de protecție sanitara nu va mai fi obligatorie, incepand de joi, in transportul subteran din capitala britanica. Eliminarea restricției este valabila atat pentru calatori, cat și pentru personal. TfL și-a motivat decizia invocand…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca, in acest moment, masca de protectie ar putea fi chiar mai eficienta decat vaccinarea, avand in vedere raspandirea larga pe care o are virusul in acest al cincilea val al pandemiei. Rafila afirma ca va continua sa poarte masca de protectie si in spatii…

- Cinci companii farma straine și asociația reprezentativa au fost amendate de Consiliul Concurenței, dupa o investigație care a inclus și inspecții in Belgia și Italia, din care a reieșit ca acestea s-au ințeles pentru a limita si chiar a intrerupe aprovizionareai pietei romanesti cu imunoglobuline,…

- Austria introduce vaccinarea obligatorie incepand din 5 februarie, amenzile pentru nevaccinați fiind cuprinse intre 600 și 3.600 de euro. Legea, care a fost publicata vineri in Monitorul Oficial din Viena, dupa ce a fost semnata de președintele Alexander Van der Bellen, prevede ca toți adulții care…

- Un barbat a intrerupt, miercuri, audienta generala a Papei Francisc la Vatican, strigand in limba engleza „Aceasta nu este Biserica lui Dumnezeu”, in timp ce flutura o masca sanitara. Barbatul a fost imediat scos din sala de catre organele de politie, informeaza Reuters. Barbatul, care a fost auzit…

- Șase nave de razboi rusești au intrat, marți, in Marea Mediterana și s-ar putea indrepta spre Crimeea in urmatoarele ore, potrivit rapoartelor presei din Italia. O flotila militara rusa navigheaza la nord de Malta prin Canalul Sicilian și este urmarita indeaproape de forțele NATO. Cele șase nave amfibie…