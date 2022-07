Turiștii bolnavi de Covid pot zburda liberi prin Grecia Turiștii din Grecia bolnavi de COVID nu mai sunt obligați sa intre in carantina, dar sunt sfatuiți sa se autoizoleze. Aceasta ramane insa o opțiune la latitudinea lor și daca vor, vor putea calatori cu avionul, feribotul sau alte mijloace de transport cu condiția sa poarte tot timpul masca de protecție de tip FFP2 sau KN95 (cu protecție ridicata), informeaza Digi24. Prevederile sunt cuprinse intr-un nou protocol sanitar emis in aceasta saptamana de ministerele Turismului, Sanatații și Economiei, relateaza portalul GTP , specializat in știri din domeniul turistic. Grecii sunt obligați sa se autoizoleze,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

