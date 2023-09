Turiști atacați de bivoli în Maramureș. A intervenit Salvamontul Mai multi turisti aflati pe munte in judetul Maramures au solicitat sprijinul autoritatilor, sambata dupa amiaza, dupa ce au intalnit, pe un traseu marcat, bivoli care au devenit agresivi. Oamenii s-au refugiat intr-o zona inchisa, de unde se tem sa iasa. Jandarmi montani si salvamontisti participa la interventia de recuperare. Jandarmi montani si salvamontisti participa, sambata dupa amiaza, la o actiune de recuperare a unui grup de turisti surprinsi de bivoli care au devenit agresivi, pe traseul catre varful Tocarnea. „Acestia au fost surprinsi de bivoli care au devenit agresivi la vederea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

