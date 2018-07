Turistă slovacă, accidentată în masivul Retezat. Elicopterul SMURD a intervenit Victima, in varsta de 25 de ani, a suferit mai multe traumatisme la cap si membrele superioare, dupa ce alunecat pe poteca in timp ce cobora de pe varful Retezat (2.482 m). "Incidentul s-a petrecut la circa cinci minute dupa ce turista a inceput sa coboare de pe varful Retezat. Din nefericire, tanara a alunecat si a suferit un dublu traumatism cranian si o fractura la mana", a declarat, pentru AGERPRES, seful Serviciului Public Judetean Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodean. Potrivit acestuia, actiunea de salvare si interventia elicopterului au fost foarte dificile din cauza terenului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

