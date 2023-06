Michael Guillen, om de știința, scriitor și primul corespondent TV care a relatat despre epava Titanicului, spune ca exista doua motive principale pentru care turismul in apele adanci ar trebui oprit, dupa moartea pasagerilor submersibilului Titan, relateaza CNN.Guillen a marturisit ca a fost la un pas de moarte dupa ce a mers la epava Titanicului in 2000, cand submersibilul in care se afla a fost prins de un curent subacvatic, provocand o coliziune cu elicea epavei.Pe baza experinței sale, specialistul considera ca turismul la adancime ar trebui oprit, intrucat adancurile oceanului sunt deosebit…