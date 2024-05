Turda turistică prinde contur tot mai puternic. Care sunt avantajele pentru turdeni?! Pana de curand, oferta turistica a Turzii se rezuma doar la vizitarea Salinei, un obiectiv turistic de talie mondiala, care atrage anual sute de mii de turiști. Insa, investițiile administrației locale din ultimul timp ar putea ridica ștacheta ofertei turistice și mai mult. Iar intrebarea simpla este: care-s beneficiile pentru turdeni?! Daca pana acum puteam vorbi doar de vizitarea Salinei, la care se mai putea adauga eventual Muzeul de Istorie, investițiile in derulare și cele preconizate ar putea transforma Turda intr-o destinație turistica mult mai accentuata. Lucrarile la Castrul Roman (punerea… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un clujean care a dorit sa-și celebreze cei 50 de ani de casnicie cu o diploma de aur a avut parte de o surpriza demna de comedie neagra: a fost indrumat sa iși depuna cererea la compartimentul Decese al Serviciului de Stare Civila. Evident, aceasta situație l-a nemulțumit profund, fiind de parere ca…

- Toți cei 21 de consilieri locali turdeni, de la PNL, UDMR, PSD, AUR, PMP și USR au fost de acord cu proiectul de hotarare care vizeaza demolarea cladirii nefinalizate a Casei de Cultura Turda, situata in imediata apropiere a Primariei Turda, inițiat de primarul Cristian Matei. In expunerea de motive…

- Comisarul general al Garzii Nationale de Mediu, Andrei Corlan, a declarat luni ca anul trecut institutia a avut 23 de notificari din partea Agentiei de Protectie a Mediului, pentru ca s-au depasit valorile maxime admise la calitatea aerului in Bucuresti, principalele cauze ale poluarii in Capitala fiind…

- Joi, 11 aprilie, in intervalul orar 10:00 – 19:00, buzoienii sunt invitați la Bursa locurilor de munca din domeniul HoReCa, targ organizat de Primaria Municipiului Buzau și Centrul Cultural și Educațional„Alexandru Marghiloman”, la Centrul „Iazul Morilor”. Zece agenți economici din domeniul HoReCa,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) va incepe o serie de actiuni pentru consiliere si control in randul operatorilor economici din zonele turistice ale tarii, in cadrul campaniei de actiuni premergatoare minivacantei de la inceputul lunii mai, informeaza AGERPRES . ANPC a initiat…

- Articolul Primaria Buzau, anunț privind organizarea unei burse a locurilor de munca in domeniul HoReCa se poate citi integral pe Stiri de Buzau . La inițiativa Primariei municipiului Buzau și Centrului Cultural și Educational „Alexandru Marghiloman” de creare a unui plan sustenabil de dezvoltare a turismului…

- ”Evident, primaria Capitalei are datorii. Are datoria la Costanda, la Otokar, are o datorie la STB, insa aceste datorii sunt esalonate, nu exista riscul ca vreunul dintre creditorii primariei sa vina maine sau poimaine sa blocheze conturile primariei”, a afirmat Nicușor Dan.Intrebat daca, in cazul in…

- In acest week-end, piesele prezentate de actorii Teatrului Național ”Aureliu Manea” din Turda, s-au jucat cu ”casa inchisa” (SOLD-OUT). ”Spectacolele din acest weekend au fost SOLD OUT! Mulțumim tuturor spectatorilor prezenți! Va așteptam in numar la fel de mare și weekendul viitor, vineri și sambata,…