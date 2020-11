Stiri pe aceeasi tema

- Turcia va impune restrictii de deplasare in weekenduri si pe timp de noapte in restul zilelor saptamanii, pentru a lupta contra raspandirii coronavirusului, a anuntat luni presedintele Recep Tayyip Erdogan, dupa ce numarul de cazuri noi de infectare si de decese a atins niveluri record in ultimele…

- Turcia va lua toate masurile juridice si diplomatice necesare ca reactie la publicarea in saptaminalul satiric francez Charlie Hebdo a unei caricaturi cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, a declarat miercuri Directoratul pentru comunicatii al presedintiei turce, informeaza Reuters si AFP. ''Poporul…

- Turcia va lua toate masurile juridice si diplomatice necesare ca reactie la publicarea in saptamanalul satiric francez Charlie Hebdo a unei caricaturi cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, a declarat miercuri Directoratul pentru comunicatii al presedintiei turce, informeaza Reuters si AFP.…

- Ministrul de externe britanic, Dominic Raab, le-a cerut miercuri aliatilor din NATO sa fie solidari in apararea libertatii de exprimare - un repros voalat la adresa Turciei, care a facut apel la un boicot impotriva Frantei, apreciaza Reuters, potrivit AGERPRES.Presedintele turc, Recep Tayyip…

- Ministrul de externe britanic, Dominic Raab, le-a cerut miercuri aliatilor din NATO sa fie solidari in apararea libertatii de exprimare - un repros voalat la adresa Turciei, care a facut apel la un boicot impotriva Frantei, apreciaza Reuters. Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, le-a…

- Erdogan mai face un anunț referitor la descoperirea de gaze din Marea Neagra, langa apele teritoriale romanești. Turcia ar putea deveni independenta energetic Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca va face un nou anunt privind marimea zacamintelor de gaz pe care tara sa le-a descoperit…

- Zeci de persoane au fost arestate marti de politia turca, in cadrul unor vaste operatiuni vizand 167 de persoane - majoritatea militari activi -, suspectate de legaturi cu predicatorul in exil Fethullah Gulen, potrivit televiziunii publice turce, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Gulen,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut marti ca avocatilor acuzati de legaturi cu terorismul sa li se interzica sa profeseze, in urma protestelor declansate de moartea unei avocate aflate in greva foamei, saptamana trecuta, transmit Reuters si dpa. Avocata Ebru Timtik a murit intr-un spital…