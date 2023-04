Stiri pe aceeasi tema

- ​Controlul strict exercitat de autoritatile turce asupra pietelor financiare a pus Marele Bazar din Istanbul in centrul activitatii comerciale a tarii, in conditiile in care piata acoperita construita in secolul XV a devenit un refugiu pentru traderii de valuta care incearca sa scape de restrictiile…

- O aeronava Tarom care se indrepta spre Romania a aterizat de urgența, noaptea trecuta, in urma unei amenințari cu bomba. De asemenea, mai multe curse au intarziat dupa ce sistemul informatic al aeroportului Henri Coanda a cazut. La bordul unui aeronave Tarom, care venea dinspre Tel Aviv, a fost anunțata…

- Președintele finlandez Sauli Niinisto a declarat miercuri, 15 martie, ca Turcia a decis sa aprobe aderarea Finlandeni la NATO. Niinisto se va deplasa saptamana aceasta la Istanbul pentru a aștepta decizia finala a președintelui Recep Tayyip Erdogan. „Turcii au sperat ca voi fi acolo pentru a le primi…

- In primavara anului 2021, autoritațile ruse au elaborat schița unui plan pentru a transforma Republica Moldova in satelitul Moscovei. Acest document strategic a ajuns in mainile jurnaliștilor de investigație de la Suddeutsche Zeitung, Yahoo News, Dossier Center și Rice Moldova, care au dezvaluit ca…

- New Chinese Premier Li Qiang touted trade ties with the US and questioned the need for decoupling, a sign that Beijing may be trying to put a floor under simmering tensions with Washington, according to Bloomberg. Li said China and the US were “closely intertwined economically,” adding that both nations…

- Microsoft Corp. received a formal list of concerns from the European Commission about its proposed $69 billion takeover of Activision Blizzard Inc., marking an escalation in the regulatory body’s probe of the deal, according to Bloomberg. The software giant received the statement of objections Tuesday,…

- Guvernul a modificat componența nominala a delegației Republicii Moldova in Comisia Unificata de Control, pentru a consolida capacitațile acesteia privind sprijinul multilateral al procesului de reglementare transnistreana. Hotararea aprobata in cadrul ședinței din 25 ianuarie 2023 stabilește desemnarea…

- Google parent Alphabet Inc. said it will cut about 12,000 jobs, more than 6% of its global workforce, becoming the latest tech giant to retrench after years of abundant growth and hiring, according to Bloomberg. The cuts will affect jobs globally and across the entire company, Chief Executive Officer…