Turcii anunță: Marius Șumudică a vrut să-și dea demisia de la Rizespor! Marius Șumudica, 49 de ani, ar fi vrut sa recurga la o decizie extrema dupa infrangerea suferita de Rizespor pe teren propriu cu Erzurum BB, scor 0-2. Presa din Turcia susține ca romanul a vrut sa-și dea demisia! Erzurum BB a invins formația lui Marius Șumudica, Rizespor, scor 2-0, intr-un meci disputat in runda #25 din campionatul Turciei (Detalii despre meci, AICI!) De cand a preluat-o pe Rizespor, formația lui Șumudica nu a cunoscut gustul victoriei. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol si foto: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Rizespor, formația pregatita de Marius Șumudica, a pierdut acasa, scor 2-0, meciul disputat împotriva echipei Erzurum BB, în etapa a 25-a din campionatul Turciei.​Golurile au fost marcate de Chahechouhe '67 și Karakullukcu '90+3:În acest moment, cele doua echipe sunt…

- Rizespor, formația antrenata de Marius Șumudica, și Erzurum BB se vor infrunta astazi, de la ora 18:00, in runda #25 din campionatul Turciei. Partida va putea fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro. ...

- Rizespor, formația lui Marius Șumudica (49 de ani), a pierdut cu Alanyaspor, scor 2-1, in campionatul Turciei, dupa un gol marcat la ultima faza a meciului, și a ajuns la trei meciuri la rand fara victorie pe banca echipei de pe „Yeni Rize Sehir Stadium”. Distanța intre o glorie efemera și criza de…

- Marius Șumudica (49 de ani) s-a desparțiti de Gaziantep in urma cu cateva zile, iar astazi a semnat cu Rizespor, locul 16 din campionatul Turciei. Negocierile dintre Marius Șumudica și Mehmet Buyukeksi, președintele lui Gaziantep, au provocat un adevarat scandal in Turcia. Fiecare a venit cu propria…

- Marius Șumudica a confirmat informațiile prezentate de presa turca, tehnicianul român urmând sa semneze un contract valabil pentru un an și jumatate cu Rizespor. "Am schimbat echipa și locul din clasament, dar îmi plac provocarile", a precizat Șumudica.Ce spune Șumudica…

- Demis recent de la Gaziantep, Marius Șumudica și-a gasit echipa, tehnicianul român urmând sa antreneze tot în Super Lig, dupa cum informeaza presa din Turcia. Șumi va fi rival la salvarea de la retrogradare cu Dan Petrescu.Astfel, Șumi a ajuns la un acord cu oficialii celor…

- Conform realitateasportiva.net , Gaziatep a inceput ca din tun meciul, iar in minutul 4 a reușit sa treaca in avantaj. Mijlocașul roman al turcilor, Alexandru Maxim, a deschis scorul, dupa un contraatac spectaculos al elevilor lui Marius Șumudica. Pauza meciului a prins insa cele doua echipe la egalitate,…

- Erzurum BB și Gaziantep, echipa antrenata de Marius Șumudica, se infrunta in aceste momente, intr-un meci din etapa 16 a campionatului Turciei. Partida a inceput la ora 12:30 și poate fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro. Marius Șumudica are șansa de a urca pe primul loc in Turcia. ...