Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile portugheze au confiscat una dintre cele mai mari capturi de droguri din Europa. Este vorba despre 5,2 tone de cocaina, care au fost gasite intr-un iaht din Oceanul Atlantic. Valoarea drogurilor este estimata la aproximativ 200 de milioane de euro.

- Autoritațile din Turcia s-au vazut puse intr-o situație inedita, dupa ce o misiune de cautare a unei persoane disparute s-a terminat cu bine, dar cu o intorsatura ciudata, informeaza Digi24 . Beyhan Mutlu, care locuiește in districtul Inegol din nord-vestul provinciei Bursa, a fost dat disparut marți…

- Autoritatile judetene au aprobat, miercuri, in cadrul sedintei extraordinare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), valoarea despagubirilor pentru pagubele produse in infrastructura de fenomenele meteorologice, in cursul lunii august, fiind inaintat catre Guvernul Romaniei proiectul…

- Presa turca raporteaza ca autoritațile de la Ankara investigheaza o presupusa inșelatorie miniera Dogecoin in valoare de 119 milioane de dolari. Un raport din 23 august al canalului local TV100 a dat știrea, poliția identificand avatarul online pseudonim „Turgut V.” ca operator suspect al…

- Marius Șumudica, antrenorul lui CFR Cluj, are incredere ca Olimpiu Moruțan (22 de ani, mijlocaș ofensiv) va reuși la Galatasaray. Moruțan s-a transferat de la FCSB la Galata pentru 4,2 milioane de euro, a anunțat patronul Gigi Becali. Turcii vor mai achita inca 1,5 milioane daca echipa lui Fatih Terim…

- Inundatiile din nordul Turciei continua sa faca victime. 32 de oameni au murit, iar 12 au fost raniti in urma ploilor abundente din provinciile Bartan, Kastamonu și Sinop.Autoritatile locale spun ca mai multi civili au fost dati disparuti dupa ce puhoaiele le-au inundat casele.

- Autoritatile turce au reusit sa controleze incendiile care au izbucnit saptamana trecuta in regiunea Antalya, una dintre destinatiile de vacanta preferate de turistii romani, astfel ca in acest moment situatia revine la normal, iar activitatea turistica nu este afectata, informeaza reprezentantii agentiei…

- Franța spera sa primeasca in aceasta vara un numar de 50 de milioane de vizitatori straini, in principal din Europa, in contextul in care clientela internationala mai indepartata ar urma sa ramana in mare parte absenta, a declarat secretarul de stat responsabil cu Turismul, Jean-Baptiste Lemoyne. “In…