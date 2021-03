Stiri pe aceeasi tema

- O instanța din Turcia i-a condamnat marți la închisoare pe viața pe cinci barbați în legatura cu asasinarea din 2016 a ambasadorului rus de la Ankara, relateaza Reuters și Daily Sabah.Andrei Karlov a fost împușcat mortal în decembrie 2016 în timpul unei expoziții…

- Turcia doreste sa coopereze cu Franta impotriva ‘terorismului’ si pentru stabilitate in Orientul Mijlociu, i-a spus marti presedintele Recep Tayyip Erdogan omologului sau francez, Emmanuel Macron, intr-un context in care Ankara incearca sa-si normalizeze relatiile cu Parisul, noteaza AFP. ‘Putem aduce…

- Procuratura din Ankara a anuntat marti ca a declansat o ancheta impotriva liderului extremei drepte olandeze Geert Wilders, pentru insulta la adresa presedintelui turc, dupa ce acesta l-a descris pe Recep Tayyip Erdogan drept "terorist", informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Ancheta vizeaza mesaje…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat luni Statele Unite ca ii sprijina pe militantii kurzi despre care Ankara spune ca au executat 13 turci rapiti in nordul Irakului, adaugand ca declaratia Washingtonului de condamnare este "o gluma", relateaza Reuters si France Presse. Duminica, Turcia…

- Turcia a respins joi criticile SUA cu privire la reprimarea manifestatiilor studentesti si atacurile presedintelui Recep Tayyip Erdogan impotriva comunitatii LGBT, denuntand o ingerinta in treburile sale interne, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. "Nimeni nu are dreptul ca se amestece in treburile…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a fost vaccinat impotriva COVID-19 joi seara, in direct la televiziune, relateaza AFP si Reuters. Presedintia turca a difuzat imagini in care se vede cum presedintele turc, cu masca pe figura, primeste o prima injectie cu un vaccin chinez intr-un spital din Ankara.…