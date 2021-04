Stiri pe aceeasi tema

- Marina rusa a inceput miercuri manevre militare la Marea Neagra, inainte de sosirea in regiune a unor nave americane de razboi, potrivit agenției Reuters. citata de news.ro . Mai multe nave rusești, inclusiv unele de razboi, au fost mutate din Marea Caspica in Marea Neagra pentru a participa la exerciții,…

