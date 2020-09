Turcia a solicitat luni SUA sa revina la o pozitie neutra in privinta Ciprului, dupa ce Washingtonul si Nicosia au semnat un memorandum de intelegere in vederea stabilirii unui centru de educatie si pregatire militara, informeaza Reuters. "Invitam SUA sa revina la politica de neutralitate pe care o urmeaza in mod traditional in privinta insulei Cipru si sa contribuie la eforturile ce vizeaza solutionarea problemei cipriote", a sustinut ministerul turc de externe. Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat la inceputul lunii septembrie ca Statele Unite vor ridica un embargo asupra armelor…