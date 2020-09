Stiri pe aceeasi tema

- Doua țari membre NATO se joaca, în aceste zile, cu focul, în largul Marii Mediterane. Amplificarea tensiunilor dintre Grecia și Turcia, aparute pe fondul ultimelor dispute economice din Mediterana de Est, a adus relațiile, și așa dificile, dintre cele doua țari în pragul unui nou „minim…

- Grecia negociaza cu Franta si cu alte tari in vederea achizitionarii unor echipamente militare cu care sa-si consolideze armata, intr-un context de tensiuni tot mai puternice cu mize energetice in estul Marii Mediterane, a declarat marti un oficial din Guvernul de la Atena pentru Reuters, noteaza…

- Nave de lupta turce au efectuat, astazi, exercitii in estul Marii Mediterane, alaturi de un distrugator american, in contextul tensiunilor cu Grecia si Republica Cipru, care, in același timp, deruleaza la...

- Germania a indemnat marti Grecia si Turcia sa-si solutioneze prin dialog direct diferendul teritorial cu privire la o zona contestata din estul Marii Mediterane, bogata in hidrocarburi, avertizand cu privire la riscul unui razboi, relateaza Reuters.

- Turcia si Grecia efectueaza exercitii militare rivale in partea de est a Marii Mediterane, iar seful diplomatiei germane Heiko Maas efectueaza marti o vizita in regiune, in vederea unei calmari a tensiunilor intre cei doi aliati NATO pe tema cautarii de hidrocarburi, relateaza AFP.

- O nava militara din Turcia a intrat in coliziune cu o fregata a Greciei, in estul Marii Mediterane, in contextul tensiunilor izbucnite din cauza activitatilor turce de explorare in zone disputate, afirma surse citate de publicatia The Wall Street Journal.Incidentul, care s-a produs miercuri…

- Bulgaria a reușit, in ultimele doua luni, sa atraga 50% dintre turiștii care in mod normal mergeau in Turcia sau in Grecia, reiese din analiza realizata de Travel Planner. Pe aceasta destinație s-a coagulat un nucleu de turiști cu venituri medii și peste medie care sunt dispuși sa cheltuiasca mai mult…

- Grecia anunta reducerea tensiunilor cu Turcia in estul Marii Mediterane. Tensiunile au izbucnit dupa ce Turcia a trimis o nava de forare petroliera in apele aflate sub jurisdictie elena, transmite digi24.ro. Disputa dintre cei doi aliati NATO a izbucnit saptamina trecuta, cind Turcia a trimis o nava…