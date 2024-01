Turcia reține 33 de acuzați de spionaj pentru Mossad-ul israelian Arestarile au loc pe masura ce tensiunile raman mari intre Turcia și Israel in timpul razboiului impotriva Hamas . Turcia afirma ca a arestat zeci de persoane acuzate de spionaj in favoarea agenției de informații Mossad a Israelului, marți, cu oficiali susținand ca aceștia planuiau „agresiuni și rapiri” asupra cetațenilor straini care locuiesc pe teritoriul turc, potrivit relatarilor. Aceasta dezvoltare reprezinta ultima escaladare a tensiunilor dintre cele doua țari in timpul razboiului dintre Israel și Hamas și survine aproximativ o saptamana dupa ce președintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

