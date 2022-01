Turcia renunta partial la obligativitatea testelor PCR pentru nevaccinati Turcia nu va mai impune persoanelor nevaccinate sa faca teste PCR impotriva COVID 19 pentru a putea calatori cu avionul, autobuzul sau alte mijloace de transport, sau pentru a asista la concerte, piese de teatru sau filme, transmite sambata Reuters care preia o stire difuzata de agentia de presa turca Anadolu.Conform Ministerului de Interne turc, citat de Anadolu, functionarii publici nevaccinati, angajatii din sectorul privat dar si personalul scolilor nu vor mai trebui sa se testeze PCR.Bilal ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

