- "Nu sunt permise trecerile ilegale de migranti prin Marea Egee deoarece este periculos", se arata intr-un comunicat al garzii de coasta, care citeaza un ordin prezidential. Ministerul de Interne turc va monitoriza aplicarea ordinului. Citeste si Putin si Erdogan au transat soarta razboiului…

- Președintele Turciei susține ca a luat aceasta decizie invocand motive de siguranța pentru migranți.Erdogan a ordonat garzii de coasta sa nu le mai permita migrantilor sa incerce sa traverseze Marea Egee pentru a ajunge in Uniunea Europeana, invocand motive de siguranta a acestora, relateaza dpa.„Nu…

- Va fi prapad și la granițele Romaniei. Turcia sustine ca a lasat peste 75.000 de migranti sa treaca frontiera spre Uniunea Europeana, relateaza DPA.Pana duminica dimineata la ora 10.00 (07.00 GMT), 76.358 de migranti au trecut granita prin provincia Edirne, a scris pe Twitter ministrul turc…

- Grecia a declarat sambata ca este decisa sa mentina vigilenta la granita cu Turcia si sa impiedice intrarile ilegale in Uniunea Europeana, dupa ce Ankara a permis unui mare numar de migranti sa ajunga in zona de frontiera, transmite dpa potrivit Agerpres. 'In tot cursul noptii, fortele de securitate…

- Ministerul de Externe de la Ankara a anuntat joi eliminarea vizelor pentru cetatenii mai multor state din Uniunea Europeana – Austria, Belgia, Olanda, Spania si Polonia – si pentru britanici, informeaza Agerpres, citand Reuters. Masura se aplica din 2 martie celor care doresc sa viziteze Turcia in scopuri…

- Ministerul grec al apararii a publicat miercuri o cerere de oferte pentru instalarea unor sisteme de protectie flotante in Marea Egee, pentru limitarea migratiei din Turcia in caz de urgenta, informeaza AFP potrivit Agerpres. Sistemele pot consta, conform documentului, in bariere sau plase cu o lungime…

- Fostul premier turc Ahmet Davutoglu, un ex-aliat al presedintelui Recep Tayyip Erdogan, a depus oficial joi o cerere la autoritati pentru a lansa propriul partid, cu scopul de a concura formatiunea sefului statului. O delegatie de apropiati ai lui Davutoglu s-a dus la Ministerul de Interne pentru…