- O celebra cantareața, in varsta de 40 de ani, a fost impușcata mortal intr-un club situat in apropiere de Bodrum, in vestul Turciei. Totul s-a petrecut dupa ce un barbat a deschis focul și a ucis-o pe artista și a ranit alte patru persoane.

- Un pas important pentru Camera de Comerț a Romaniei. Fostul ministru pentru IMM-uri, Ilan Laufer, este noul reprezentant al Camerei de Comerț a Romaniei in Statele Unite al Americii (SUA). Acesta susține pe pagina sa de Facebook ca proiectul este o noutate pentru IMM-urile din Romania interesate…

- Noua migranti care incercau sa ajunga in Europa la bordul unei ambarcatiuni si-au pierdut viata duminica atunci cand vasul lor s-a scufundat pe coasta mediteraneana a Turciei, a anuntat agentia de presa turca Anadolu, citata de AFP. Agerpres noteaza ca ambarcatiunea cu 15 persoane la bord s-a…

- Pilonul II de pensii reprezinta singura forma reala de economisire care ofera garantia absoluta asupra propriilor contributii, in conditiile in care acesta a inregistrat randamente investitionale pozitive de la lansarea sa, din 2008, precizeaza Camera de Comert, Industrie si Agricultura Franceza din…

- Deschiderea europeana de care da dovada Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Arad incepe sa dea roade. Delegațiile europene vin la Arad sa discute cu reprezentanții mediului economic pentru dezvoltarea afacerilor, iar perspectivele sunt imbucuratoare. In contextul Targului Economiei Aradene, orașul…

- Arestarile au avut loc luni seara tarziu, la 19 adrese, in circa 10 cartiere din Istanbul, a precizat agentia de presa Dogan. In total 54 de persoane au fost arestate si duse la sediul politiei antiteroriste din Istanbul, pentru a fi interogate.Potrivit agentiei, politia suspecteaza aceste…

- Enterprise Europe Network, prin organizațiile Camera de Comerț și Industrie Brașov și Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca, impreuna cu Protesan Serv SRL, ii invita pe brașoveni sa participe luni 14 Mai 2018, cu incepere de la ora 10.00, in Sala de Conferințe a Camerei de Comerț…

- Un cutremur de magnitudinea 5.2 pe scara Richter a afectat provincia Adiyaman din sud-estul Turciei. Au fost ranite 39 de persoane iar unele cladiri au fost avariate, conform agentiei de stat Anadolu.