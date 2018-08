Turcia nu va ceda la intimidare si la santaj, a declarat vineri presedintele Recep Tayyip Erdogan, cu ocazia unui miting desfasurat la Gumushane, in nodul tarii, la scurt timp dupa ce omologul sau american Donald Trump a anuntat dublarea tarifelor vamale la importurile de otel si de aluminiu din Turcia, transmite dpa.



Erdogan a facut referire la membri ai miscarii conduse de clericul Fethullah Gulen, autoexilat in SUA si pe care Ankara il acuza de orchestrarea puciului esuat din iulie 2016. Formularea presedintelui turc nu a mentionat insa in mod direct Statele Unite sau pe Trump.

…