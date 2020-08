Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a incercat joi sa calmeze disputa maritima cu Grecia din Mediterana de Est, afirmand ca Ankara nu doreste tensiune in regiune si facand un apel la dialog, relateaza dpa. "Calea catre o solutie in estul Mediteranei trece prin dialog si negociere. Nu cautam o aventura inutila si nu vrem tensiune", le-a spus la Ankara Erdogan membrilor formatiunii sale, Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP). Erdogan a acuzat totusi Grecia ca este responsabila pentru alimentarea tensiunilor in estul Mediteranei, cerand Atenei sa respecte drepturile Turciei. Aliati in cadrul…