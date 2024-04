Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a avertizat propria formatiune politica islamist-conservatoare, Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), asupra riscului sa piarda si mai mult din sprijinul popular dupa eșecul usturator in alegerile municipale de duminica, reprosandu-le politicienilor din acest…

- Președintele Republicii a menționat ca conducerea țarii va corecta greșelile comise, inclusiv in economie. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a recunoscut ca Partidul Justiției și Dezvoltarii (AKP), aflat la guvernare, pe care il conduce, nu a reușit sa obțina rezultatele dorite la alegerile municipale…

- Partidul Republican al Poporului (CHP, social-democrat), principala formatiune aflata in opozitie, a obtinut in alegerile locale de duminica o victorie larga in provinciile din Anatolia, controlate anterior de catre Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP, islamo-conservator) al presedintelui Recep Tayyip…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat miercuri Occidentul ca Rusia este practic pregatita pentru un razboi nuclear si ca, daca SUA trimit trupe in Ucraina, un astfel de demers va fi considerat o escaladare semnificativa a razboiului, informeaza Reuters, transmite AGERPRES . Putin, care a acordat…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a prezentat joi candidatul la alegerile municipale din 31 martie la Ankara, care va avea misiunea dificila de a recistiga capitala Turciei, trecuta in miinile opozitiei in 2019. Turgut Altinok, actualul primar in Kecioren, unul dintre cele mai populate cartiere…