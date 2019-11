Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a apreciat marti drept 'ingrijoratoare' testarea inceputa luni de Turcia a sistemelor rusesti de aparare antiaeriana, in pofida apelurilor repetate ale Washingtonului de a nu le activa pentru ca, in caz contrar, se va confrunta cu sanctiuni, potrivit…

- 'Turcii ne-au asigurat in mai multe randuri ca nu au nicio intentie - absolut nicio intentie, de la presedintele ( Recep Tayyip) Erdogan pana la alti oficiali de rang inferior - sa ramana un timp indelungat in Siria', a declarat presei emisarul special al SUA pentru Siria, James Jeffrey, la bordul…

- Seful diplomatiei de la Ankara, Mevlut Cavusoglu, a respins miercuri cu fermitate criticile venite din partea statelor din Golf la adresa operatiunii sale din nord-estul Siriei, acuzand aceste tari ca 'au ucis si infometat atatia civili'

- ''Continuam sa furnizam arme si vehicule perfect adaptate nevoilor'' Fortelor democratice siriene (FDS), a declarat Chris Maier, directorului grupului de lucru al Pentagonului pentru lupta contra SI. ''Suntem total transparenti cu privire la aceste livrari. Noi informam Turcia lunar in legatura…

- "Suntem pregatiti sa ajutam Arabia Saudita pentru ca ea sa isi poata proteja teritoriul. Am putea sa o facem in acelasi mod in care Iranul a facut-o, cumparand sistemele de racheta rusesti S-300 si in acelasi mod in care Turcia a procedat deja prin cumpararea sistemelor de rachete rusesti S-400",…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a acuzat marti Statele Unite ca tergiverseaza crearea zonei de securitate planificate in nord-estul Siriei, relateaza dpa si Reuters. "Exista patrule comune, dar dincolo de acestea sunt doar masuri cosmetice", a declarat seful diplomatiei turce la Ankara.…