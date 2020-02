Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane si-au pierdut viata marti, cand o avalansa a surprins un microbuz in estul Turciei, potrivit autoritatilor locale, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Avalansa s-a produs in districtul Bahcesaray din provincia Van, o regiune situata la granitele de est ale Turciei, unde…

- UPDATE – Cel putin 21 persoane au murit, peste o mie au fost ranite si mai multe cladiri s-au prabusit vineri seara in urma unui puternic seism produs in estul Turciei, care s-a resimtit si in unele state vecine, informeaza sambata DPA care citeaza Autoritatea pentru Gestionarea Dezastrelor si a Situatiilor…

- Cel puțin 130 de persoane și-au pierdut viața și alte zeci sunt date disparute in urma avalanșelor, alunecarilor de teren și a condițiilor meteo severe din timpul iernii in zonele montane din Pakistan și Afganistan, potrivit The Guardian, anunța MEDIAFAX.In Pakistan, in ultimele zile, cel…