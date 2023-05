Turcia l-a chemat pe ambasadorul Germaniei în urma perchezițiilor de la doi jurnaliști turci de la Frankfurt Turcia l-a convocat pe ambasadorul Germaniei, in urma perchezitiilor intreprinse la doi jurnaliști turci la Frankfurt, a anuntat miercuri Ministerul Afacerilor Externe turc intr-un comunicat, informeaza AFP. „Arestarea nejustificata a doi reprezentanti ai biroului din Frankfurt al publicatiei Sabah este un act menit sa intimideze si sa hartuiasca presa turca”, a reactionat ministerul turc, potrivit agerpres.ro . Jurnalistii nu sunt in arest, a dezmintit pentru AFP purtatorul de cuvant al procurorului din Darmstadt, in Germania. Perchezitii au fost desfasurate in legatura cu „difuzarea periculoasa… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

