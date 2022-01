Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca va discuta in cursul zilei cu omologul sau sarb Aleksandar Vucic despre criza din Bosnia si ca Ankara isi va intensifica diplomatia pe aceasta tema, transmite Reuters, preluand postul NTV. Turcia, stat avand legaturi cu radacini adanci…

- Inflația a urcat la 36,08% pe parcursul unui an în decembrie în Turcia, un record din septembrie 2002 din cauza prabușirii lirei turcești, dar președintele Recep Tayyip Erdogan, aflat într-o poziție incomoda la optsprezece luni de la alegerile prezidențiale, continua sa-și apere alegerile,…

- Presiunile politice din Turcia, create de presedintele Recep Tayyip Erdogan, au adus lira turceasca la cel mai mic nivel din toate timpurile. Astfel, moneda Turciei a coborat sub pragul de 14 lire pentru un dolar. Lira turceasca a coborat luni sub pragul de 14 lire pentru un dolar, pe fondul ingrijorarilor…

- "Sunt convins ca vom avea in viitorul apropiat un guvern puternic si stabil", a dat asigurari Petr Fiala, liderul Partidului Democratii Civici (ODS, dreapta), in timpul acestei ceremonii care s-a derulat la resedinta lui Zeman, la Castelul Lany, in vestul capitalei Praga, si a fost retransmisa in direct…

- urcia si Grecia sint angajate intr-un schimb de declaratii ostile legate de eforturile privind migratia, relateaza dpa. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat joi ca Grecia considera Turcia responsabila de criza migratiei. Liderul de la Ankara a replicat ca astfel de acuzatii denota lipsa…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a decis sa-i expulzeze pe ambasadorii a 10 țari occidentale dupa un apel in favoarea eliberarii opozantului Osman Kavala lansat de aceste state. Șapte dintre ambasadori reprezinta aliații NATO ai Turciei și expulzarile, daca ar fi efectuate, ar deschide cea mai…

