Turcia introduce programul „Turism sigur” Ministrul turc al Culturii și Turismului, Mehmet Nuri Ersoy, a convocat o intalnire cu ambasadorii țarilor de top ale surselor de turism și cu media internaționala din Antalya, pentru a le informa despre lansarea noilor norme din programul „ReTurkey” și despre oportunitațile de a experimenta Practicile „Turismului sigur” din Turcia. Intalnirea „ReTurkey” a prezentat in detaliu toate masurile de siguranța luate in cadrul „Programului de certificare a turismului sigur” - de la avion la aeroport și transferul vehiculelor la hotel. Oficialul a subliniat ca Turcia este prima țara din Europa care a… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sanatații Nelu Tataru a declarat ca Romania s-a inscris in sistemul european pentru vaccinul anti-COVID."Astazi ne-am inscris, am avut discuțiile, maine (n.r. miercuri, 17 iunie) vom avea discuțiile și cu reprezentantul pentru Europa de Est al firmei care face acest vaccin", a declarat Nelu…

- Comisia a lansat, luni, site-ul „Re-open EU”, dedicat sprijinirii reluarii in siguranța a calatoriilor și a turismului in intreaga Europa. Acesta va furniza informații in timp real privind frontierele...

- Ministerul Culturii a lansat miercuri campania „Citeste romaneste”, cu scopul de a promova cartile autorilor autohtoni si de a realiza o comunicare mai buna intre acestia si cititorii lor.Prin acest proiect se doreste cresterea consumului de carte, in general. Romania se afla intre ultimele…

- Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației (MLPDA) a aprobat realizarea Planului Urbanistic General la Roșia Montana pentru inscrierea in patrimoniul UNESCO. ”Ministerul Culturii a solicitat sprijin din cadrul Programului pentru finanțarea elaborarii Planului urbanistic general pentru…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a anunțat, duminica, la Europa FM, ca in Romania va incepe un studiu de seroprevalența la nivel național, dupa 1 iunie, in cadrul caruia populația va fi testata pentru a fi evalua starea de imunizare la noul coronavirus.

- Autoritatile din Insulele Baleare vor sa impuna restrictii turistilor din Regat pentru ca Marea Britanie a intarziat adoptarea masurilor de limitare a raspandirii coronavirusului, potrivitDaily Mail.Ministrul turismului dinguvernul Insulelor Baleare, Iago Negueruela, a declarat ca turistii ar puteareveni…

- Cu ce se ocupa Vela dupa ce a pus țara pe jar? Ministrul de Interne pare ca nu realizeaza situația in care se afla. Dupa ce aseara a anunțat un protocol cu Biserica Ortodoxa, prin care-i trimitea pe polițiști sa duca lumina de Inviere oamenilor, iar astazi a primit o palma de la președintele Iohannis…

- Italia s-a confruntat cu cel mai grav focar din Europa, dar contagiunea incetineste si exista semne de nerabdare si de oboseala a izolarii in randul intreprinderilor si al populatiei. Citeste si: SUA, acuzate de "piraterie". Ar fi deturnat un transport de 200.000 de masti de protectie destinate…