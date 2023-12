Turcia a intensificat atacurile aeriene impotriva grupurilor kurde din Siria și nordul Irakului in represalii pentru moartea a 12 soldați turci in Irak in weekend. Ministerul turc al apararii a declarat luni ca a ucis cel puțin 26 de militanți in raiduri. In nord-estul Siriei, cel puțin opt civili au fost uciși in raidurile aeriene turcești de luni, inclusiv doua femei, a declarat Farhad Shami, un purtator de cuvant al Forțelor Democratice Siriene conduse de kurzi, intr-o postare pe X, anterior Twitter. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, un monitor de razboi cu sediul in Regatul Unit,…