Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a emis vineri un decret prezidential de transformare a bisericii Sfantul Mantuitor din Chora, un monument medieval bizantin situat in vestul orasului Istanbul si care era muzeu, in moschee, relateaza vineri website-ul Greek Reporter Europe.



Masura urmeaza deciziei din iulie de a transforma Hagia Sofia in moschee, condamnata de comunitatea internationala.



Schimbarea statutului acestui monument a fost adoptata in decembrie 2019, dar decizia Consiliului de Stat al Turciei nu a fost pusa in aplicare pana in prezent.



