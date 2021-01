Surse din industria turismului spun ca va dura cel putin doi ani pentru ca numarul sosirilor sa ajunga la nivelurile anterioare pandemiei. Veniturile din turism reprezinta pana la 12% din economia Turciei. Numarul de vizitatori straini in Turcia in 2019 a fost de 45,06 milioane; veniturile din turism s-au ridicat la 34,5 miliarde de dolari. In primele 11 luni ale anului 2020, numarul vizitatorilor straini care au sosit in Turcia a fost de 12 milioane, in scadere cu 72%. ”Trebuie sa atingem un obiectiv de 25-30 milioane in 2021. 2021 este anul tararii si al ridicarii. 2022-2023 va fi anul cresterii”,…