- Potrivit unui comunicat al MAE, ministrul Aurescu a exprimat dorinta partii romane, impartasita pe deplin de omologul saudit, de a da si mai multa consistenta si dinamism relatiilor bilaterale "foarte bune" si a evidentiat interesul pentru intensificarea contactelor politice de nivel, respectiv sectoriale.…

- Crimele in masa comise la Bucha, in apropiere de Kiev, au umbrit tratativele de pace dintre Rusia si Ucraina, a sustinut joi, la Bruxelles, ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu. ”Imaginile de la Bucha si din alte regiuni sunt inacceptabile, o rusine pentru umanitate. Aceste imagini au eclipsat…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a discutat telefonic cu omologul sau ucrainean, Dmitri Kuleba, despre intilnirea delegațiilor Moscovei și Kievului la Istanbul. Despre acest lucru a anunțat RIA Novosti cu referire la Ministerul turc de Externe. "S-a discutat despre situația de ultima ora…

- Ministrul ucrainean al Afacerilor Externbe, Dmitro Kuleba, a cerut joi ca Turcia sa fie unui dintre „garanții” unui eventual acord cu Rusia, a anunțat joi șeful diplomației turce, Mevlut Cavusoglu, care se afla in Liov, in estul Ucrainei. „Ucraina a facut o oferta in privința acordului de securitate…

- Ankara este gata sa organizeze intilnirea intre președintele rus Vladimir Putin și omologul sau ucrainean Vladimir Zelensky pe teritoriul Turciei. Despre acest lucru a declarat ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, dupa intilnirea la Moscova cu Ministrul de Externe, Serghei Lavrov, relateaza…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, are o intilnire cu omologul sau ucrainean, Dmitri Kuleba, in Turcia, relateaza corespondentul RIA Novosti. Intilnirea miniștrilor are loc in marja Forumului diplomatic din Antalya, la intilnire participa și ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu. Contactul…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitry Kuleba, a anunțat despre posibilitatea unei intilniri cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov in Turcia, daca perspectiva discuțiilor dintre Moscova și Kiev va fi semnificativa. El a spus ca a avut o discuție telefonica cu ministrul turc de Externe, Mevlut…

- Ministrul de Externe turc Mevlut Cavusoglu a declarat duminica aceasta ca va implementa Conventia de la Montreux, transmite Reuters. Potrivit conventiei, Turcia detine controlul asupra circulatiei navale catre Marea Neagra prin stramtorile Bosfor si Dardanele si poate limita traversarea vaselor de razboi…