Bazarul din Suceava sub ape

Ploile torențiale căzute vineri seară în municipiul Suceava a inundat și Bazarul din Lunca Sucevei. În unele locuri apa măsura 15-20 de centrimetri. Pompierii militari au intrat cu motopompele pentru evacuare apei.