- Turcia sprijina in continuare Ucraina, dar implicarea NATO in razboi „risca sa duca la o extindere regionala” a conflictului, a atras atenția vineri, 31 mai, ministrul de externe turc Hakan Fidan, la sfarsitul reuniunii informale a sefilor de diplomatii din Alianta nord-atlantica desfasurate la Praga,…

- Secretarul de stat Anthony Blinken a confirmat, vineri, 31 mai, ca administrația Biden a dat Kievului permisiunea sa loveasca ținte militare rusești cu arme americane, transmite radiodifuzorul ucrainean Suspilne.Oficialul american a facut declarații in cadrul unei conferințe de presa de la Praga, dupa…

- Administratia Biden a acordat „in mod discret” Ucrainei permisiunea de a lovi in interiorul Rusiei, dar numai in apropierea zonei Harkov, folosind arme furnizate de SUA, au declarat joi, 28 mai, un oficial american si alte doua persoane familiarizate cu acest demers, relateaza publicația Politico, citata…

- Kievului ar trebui sa i se permita sa „neutralizeze” bazele militare de unde Rusia lanseaza rachete asupra teritoriului ucrainean, a declarat marți presedintele francez Emmanuel Macron, in plina controversa asupra posibilitatii folosirii de catre Ucraina a armelor occidentale pentru atacuri in interiorul…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le cere aliatilor Ucrainei sa ridice interdictiile impuse Kievului de a efectua atacuri pe teritoriului Rusiei cu armament din Occident. ”A venit timpul ca aliatii sa reflecteze la posibilitatea de a ridica anumite restrictii pe care le-au impus utilizarii…

- Cunoscut ca un amator de chitara si rock, seful diplomatiei americane Antony Blinken a cantat marti seara, intr-un bar din Kiev, „Rockin’ in The Free World”, de Neil Young, ca un omagiu adus luptei ucrainenilor in fata invaziei ruse, noteaza AFP. Aflat intr-o vizita surpriza in capitala Ucrainei, marti,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a efectuat o vizita surpriza la Kiev. Stoltenberg a dat asigurari luni ca „nu este prea tarziu pentru ca Ucraina sa castige” in fata Rusiei, in pofida regreselor recente ale armatei sale de pe front, in timp ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a vorbit despre nevoia ca alianța sa asigure asistenta „previzibila” pe termen lung Kievului, miercuri, la Bruxelles, inainte de o reuniune a ministrilor de externe din țarile membre, relateaza AFP și Reuters, citate de Agerpres.„Trebuie sa asiguram asistenta…