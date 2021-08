Lampi de plastic cu documente nereale, ridicate de politisti in Portul Constanta Sud Agigea

Bunurile, in valoare de 172.600 de lei, au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor.Politistii de la transporturi maritime au ridicat, in vederea indisponibilizarii, peste 5.100 de lampi din plastic, in valoare… [citeste mai departe]