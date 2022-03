Turcia a asigurat duminica ca Rusia si Ucraina au facut progrese in cadrul negocierilor lor pentru a opri invazia rusa si sunt aproape de un acord, scrie AFP. “Bineinteles, nu este un lucru usor sa ajungi la o intelegere in timp ce razboiul se desfasoara, civili sunt ucisi, dar am dori sa spunem ca dinamica progreseaza”, a declarat ministrul turc al Afacerilor Externe Mevlut Cavusoglu in comentarii difuzate in direct de agentia oficiala turca Anadolu. “Vedem ca partile sunt aproape de un acord”, a adaugat el. Cavusoglu a mers saptamana aceasta in Rusia si in Ucraina. Turcia, membra a NATO, si-a…