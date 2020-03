Turcia anunţă doborârea unui avion sirian Potrivit ministerului este vorba despre un avion de tip L-39. Agentia siriana oficiala de presa Sana a anuntat la randus sau ca un avion militar sirian a fost luat drept tinta de catre forte turce. Alte doua avioane ale armatei siriene au fost doborate duminica de armata turca in regiunea Idlib din nord-vestul Siriei, unde Turcia a lansat o ofensiva militara impotriva trupelor presedintelui sirian Bashar al-Assad, relateaza AFP.



La Damasc, agentia oficiala siriana Sana a transmis ca doua avioane de lupta au fost ''vizate'' de armata turca, adaugand ca cei doi piloti au reusit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

