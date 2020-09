Stiri pe aceeasi tema

- Fortele armate turce vor desfasura exercitii militare in largul Ciprului incepand de duminica, a anuntat sambata Ministerul Apararii de la Ankara, pe fondul tensiunii continue cu Grecia in legatura cu disputa pe tema gazului in Mediterana de Est si al unor eforturi internationale de mediere, relateaza…

- Fortele armate turce urmeaza duminica sa desfasoare exercitii militare in largul Ciprului, potrivit Ministerului Apararii de la Ankara. Relatiile dintre Turcia si Grecia continua sa se deteriorieze pe tema gazelor din Mediterana de Est, in ciuda eforturilor internationale, relateaza dpa.

- Fortele armate turce vor desfasura exercitii militare in largul Ciprului, incepand de duminica, a anuntat Ministerul Apararii de la Ankara. Relațiile dintre Turcia și Grecia continua sa foe tensionate pe tema gazelor din Mediterana de Est, in ciuda eforturilor internationale de mediere, relateaza dpa,…

- Fortele armate turce vor desfasura exercitii militare in largul Ciprului incepand de duminica, a anuntat sambata Ministerul Apararii de la Ankara, pe fondul tensiunii continue cu Grecia in legatura cu disputa pe tema gazului in Mediterana de Est si al unor eforturi internationale de mediere, relateaza…

- Turcia a inceput sambata noi manevre militare in Mediterana de Est care ar urma sa dureze doua saptamani, semn ca tensiunile dintre Ankara si Atena legate de impartirea resursele de gaze din aceasta regiune se vor prelungi, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Intr-o nota de informare maritima…

- Ministrul german al Apararii, Annegret Kramp-Karrenbauer, a criticat miercuri manevrele militare rivale care au loc in estul Mediteranei, apreciind ca acestea ''nu ajuta'' la dezescaladarea tensiunilor dintre Turcia si Grecia, relateaza AFP, potrivit AGERPRES."Manevrele care au avut loc astazi…

- Ministrul german al Apararii, Annegret Kramp-Karrenbauer, a criticat miercuri manevrele militare rivale care au loc in estul Mediteranei, apreciind ca acestea ''nu ajuta'' la dezescaladarea tensiunilor dintre Turcia si Grecia, relateaza AFP. "Manevrele care au avut loc…

- Grecia, Franta, Italia si Cipru urmeaza sa efectueze un exercitiu militar comun de miercuri pana vineri in estul Mediteranei, unde tensiunile dintre Atena si Ankara au crescut recent, a anuntat Ministerul Apararii elen, citat de France Presse, informeaza Agerpres.