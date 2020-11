Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan a afirmat ca premierul Ludovic Orban a convocat, miercuri seara, la intoarcerea din vizita efectuata in Statul Israel si Palestina, o sedinta operativa cu privire la situatia epidemiei de coronavirus cu factori de raspundere din Ministerul Sanatatii, MAI, MApN si Departamentul…

- La nivelul municipiului Aiud, Comitetul Local pentru Situații de Urgența intrunit astazi, 30.10.2020, a prelungit valabilitatea unor masuri pentru prevenirea și limitarea raspandirii infecțiilor cu virusul SARS-COV-2, dupa cum urmeaza: 1. Se suspenda pentru inca 14 zile activitatea pieței in privința…

- Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta prevede clar ca odata depașit indicele de 3 la mie masurile de restricție stabilite, inclusiv școala online, trebuie implementate, iar prefectul de București sa convoace Comitetul pentru Situații de Urgența astfel incat aceste restricții sa intre…

- Avand in vedere creșterea cazurilor de infectare in randul populației cu SARS-Cov2, Departamentul pentru Situații de Urgența a transmis, astazi, mesaje preventive, prin intermediul sistemului Ro-Alert. In Timiș, aceste mesaje au ajuns pe telefoanele locuitorilor din localitațile cu rata de infectare…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a adoptat miercuri o hotarare care aduce noi restrictii, dupa cresterea ratei de infectare cu noul coronavirus. In noua comune din judet vor exista restrictii referitoare la numarul de clienti care vor putea intra in restaurantele sau cafenelele interioare,…

- Vicepremierul Raluca Turcan considera ca nu se poate discuta de restrictii la nivel economic, dar va avea loc o sedinta de Guvern si o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta in cadrul carora vor fi anuntate masuri de crestere a rigurozitatii in prevenirea extinderii pandemiei de coronavirus.…

- Vicepremierul Raluca Turcan spune ca nu se poate discuta de restrictii la nivel economic, dar va avea loc o sedinta de Guvern si o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta in cadrul carora vor fi decise masuri de „crestere a rigurozitatii in prevenirea extinderii” pandemiei de coronavirus.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi seara, in deschiderea sedintei de Guvern, ca pana la 1 septembrie va adopta o Hotarare care sa contina regulile pentru redeschiderea teatrelor, cinematografelor, restaurantelor si cafenelelor. Masurile de redeschidere vor fi luate de Ministerul Sanatatii in colaborare…