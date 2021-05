Stiri pe aceeasi tema

- Rata somajului a scazut in ultimele trei luni cu 0,2% si au fost inregistrate aproximativ 100.000 de contracte de munca noi, cu o apariție a circa 54.000 de angajatori noi, a declarat luni ministrul Muncii, Raluca Turcan.

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a afirmat ca un obiectiv al institutiei pe care o conduce si al Guvernului il reprezinta cresterea numarului de locuri de munca mai bine platite si platite legal, precizand ca acceptarea unor forme de plata la negru sau la gri afecteaza atat angajatul, cat si societatea.

- Institutul National de Statistica (INS) a publicat joi datele cu privire la dinamica pietei fortei de munca in luna martie si primul trimestru al anului curent. Statisticile indica imbunatatirea climatului din piata fortei de munca in luna martie, pe fondul campaniei de vaccinare si mix-ului relaxat…

- Rata somajului inregistrata de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a fost de 3,76%, la sfarsitul lunii martie 2021, cu 0,32 pp mai mica decat cea din luna anterioara. Potrivit AJOFM, numarul total de someri inregistrați la finele lunii martie a fost de 6.332 persoane. A scazut…

- Masurile de stimulare a ocuparii si de protejare a locurilor de munca implementate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, precum si de alte ministere din Guvern isi arata efectele pozitive in actualele conditii de pandemie, a anuntat, luni, ministrul de resort, Raluca Turcan. Intr-o…

- Ministerul Muncii a modificat modelul cadru al contractului individual de munca și a introdus o noua obligație care ii revine angajatorului: sa informeze salariatul, in momentul angajarii, cu privire la obligația de a adera la un fond de pensii administrat privat, anunța ministrul Raluca Turcan.

- Peste 90.000 de romani au aplicat in ultima luna pentru locurile de munca oferite prin intermediul platformei de recrutare online BestJobs, in total fiind inregistrate peste 511.000 de aplicari, iar cele mai multe joburi oferite de angajatori sunt in domeniile IT&C, telecom, vanzari, financiar-contabilitate,…