Liberalii s-au imparțit in doua tabere cand vine vorba de susținerea unui candidat la șefia partidului. Vicepremierul Raluca Turcan și-a aratat susținerea pentru actualul premier al țarii, Florin Cițu. Actualul președinte al PNL, Ludovic Orban, a fost intrebat ce parere are despre opțiunea Ralucai Turcan. Intrebat ce parere are despre faptul ca Raluca Turcan il susține pe Florin Cițu pentru conducerea PNL, Ludovic Orban a enumerat toate funcțiile pentru care a sprijinit-o in timp, pe aceasta. „Raluca Turcan a fost sustinuta de mine pentru functia de prim-vicepresedinte la Congresul din 2017. Ulterior…