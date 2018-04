Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan cere Ministerului Finantelor sa publice executia bugetara pe primul trimestru, aratand ca veniturile la buget sunt mai mici fata de ceea ce s-a programat prin Legea bugetului de stat. "O simpla curiozitate! Va publica oare Ministerul Finantelor astazi, 25 aprilie,…

- Excedent bugetar de de aproape 2 miliarde lei, in prima luna a anului Bugetul general consolidat a inregistrat in ianuarie un excedent de 1,98 miliarde lei, respectiv 0,21% din PIB, fata de 3,02 miliarde lei (0,35% din PIB), inregistrat in luna ianuarie 2017, in conditiile in care veniturile au fost…

- Cu o crestere economica record pentru 2017, cu care Guvernul nu a incetat sa se laude, veniturile la bugetul de stat au crescut in ianuarie cu aproape 17% pe total, dar cele fiscale au urcat doar cu 6%, in conditiile in care cheluielile bugetului general consolidat au avut un avans de 26%.…

- In ultimele zile, in pofida declaratiilor oficiale privind posibilitatea renuntarii la Formularul 600, sute de aradeni au mers la ghiseele AJFP cu documentul completat, in timp ce zeci de persoane s-au prezentat marti, dupa anuntul ministrului de Finante potrivit caruia formularul nu mai trebuie…

- Moneda nationala îsi va reveni pâna la finalul anului, ajungând aproape de nivelul pe care este construit bugetul pe acest an, respectiv de 4,55 lei/euro, reiese din declaratiile ministrului propus al Finantelor, Eugen Orlando Teodorovici. "Momentan (leul este la un…

- Stefan a fost avizat luni cu 41 de voturi pentru, 16 impotriva si nicio abtinere. Viorel Stefan a fost ministru de Finante in Cabinetul Grindeanu, in perioada ianuarie-iunie 2017.”Eu nu am plecat din pozitia de ministru de Finante din cauza unei divergente sau a unui conflict. A fost optiunea…

- Executia bugetului general consolidat, pe baza datelor operative de executie pe anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, a anuntat Ministerul Finantelor Publice (MFP).