Vicepremierul Raluca Turcan a declarat miercuri seara ca PSD si-a dat seama ca votarea motiunii de cenzura in sesiune ordinara ar fi fost neconstitutionala, iar acum incearca votarea acesteia pe 31 august si dintr-un "exercitiu de imagine" pentru Marcel Ciolacu, a ajuns in punctul de a destabiliza tara. Raluca Turcan a afirmat, la Realitatea Plus, ca presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a avut nevoie de un exercitiu de forta, inainte de congres, pentru ca nu stapanea bine partidul si nu dispunea de suficienta sustinere, motiv pentru care a fost depusa motiunea de cenzura, iar PSD a intrat…