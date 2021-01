Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul UDMR de Mureș Csep Eva Andrea, care deține și funcția de secretar al Comisiei pentru munca și protecție sociala din Camera Deputaților a avut, in urma cu cateva zile, o intalnire de lucru cu Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale. "Agenda discuțiilor a cuprins urmatoarele tematici:…

- Judecatorii CCR au decis ca majorarea cu 40% a pensiilor este constituționala. Noul ministru al Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, afirma ca va avea o poziție publica dupa ce va verifica informația.

- Noul ministru al Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, afirma ca si-a propus ca in mandatul sau "sa scoata subiectul pensiilor din logica politica si politicianista". Intrebata daca vor creste pensiile in cursul acestui an, Turcan spune ca pensiile vor fi indexate "cel putin cu rata…

- Centrele si echipele de vaccinare sunt pregatite sa gestioneze, in a doua etapa, imunizarea persoanelor de peste 65 de ani sau a adultilor cu boli cronice, indiferent de varsta, beneficiari ai serviciilor sociale, a anuntat, luni seara, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. Aceasta…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea vineri, 8 ianuarie a.c., ora 12:00, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Afacerilor…

- O comisie inter-ministeriala va fi înfiintata de urgenta, pe 28 decembrie, cu scopul începerii recalcularii pensiilor pe baza de contributivitate, a declarat, joi, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, în conferinta de presa organizata dupa preluarea mandatului, relateaza…

- Orice om simte ca exista supra-incarcari ale aparatului bugetar, dar Guvernul nu isi propune sa dea afara angajati din sistemul public, a declarat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, la finalul audierilor din comisiile de specialitate ale Parlamentului.…